Facebook ve Twitter sigaradan daha keyifli

Facebook ve Twitter'ın kullanımının, sigara içmekten veya alışveriş yapmaktan daha cazip olabileceği belirlendi.



Chicago Üniversitesi'nde sosyal medya kullanıcılarıyla ilgili yapılan araştırmada, Almanya'da 18-85 yaşındaki kişilerin katıldığı araştırmada, akıllı telefon kullanan katılımcılar sosyal paylaşım sitelerine girme arzusu duyduklarında araştırmacılara haber verdi.

Buna göre araştırma, Facebook'ta bir fotoğrafa yorum yapmanın ya da twit atmanın, alışveriş yapmaktan, sigaradan, alkolden ve cinsel ilişkiden bile daha çok keyif verdiğini, bu 2 sosyal paylaşım sitesinin en az alkol ve sigara kadar "bağımlılık" yapabileceğini gösterdi.

Araştırmaya imza atan Wilhem Hofmann, Los Angeles Times gazetesine yaptığı açıklamada, sosyal paylaşım sitelerinin neredeyse hiç para ödemeden her yerden ulaşılabiliyor olması nedeniyle "insanların Facebook ve Twitter'a girmeden duramadıklarını" söyledi.