Facebook ve Instagram, ABD Başkanı Trump'ın hesaplarını yeniden kullanıma açtı

ABD Kongresi baskınında taraftarlarını kışkırttığı gerekçesiyle bazı sosyal medya hesapları askıya alınan ABD Başkanı Donald Trump'ın Facebook ve Instagram hesapları yeniden kullanıma açıldı.

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, 7 Ocak'ta Trump'ın Facebook ve Instagram hesaplarını aktif olarak kullanmasının büyük risk olduğunu belirterek 'barışçıl yönetim değişimi' gerçekleşene kadar askıda kalacağını açıklamıştı.

Dün itibariyle Trump'ın Facebook ve Instagram hesapları açılırken, bu platformlarda henüz herhangi bir paylaşım yapılmadığı görüldü.

Trump'ın Twitter ve Youtube engelleriyse hâlâ devam ediyor.

Snapchat ise Trump'ın hesabını bir süreliğine askıya alıp daha sonra da kalıcı olarak kapatmıştı.