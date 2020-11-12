Facebook ve Google siyasi reklam yasağını uzattı

Facebook, ABD başkanlık seçiminin sonuçlarının belli olmaması sebebiyle bölgede, başlattığı geçici siyasi reklam yasağını bir ay daha uzattı.

NTV’nin haberine göre, Facebook’un yaptığı açıklamada, "ABD'deki seçimleri korumaya yönelik devam eden çabalarımızın bir parçası olarak siyasi ve sosyal konularla ilgili geçici olarak reklamlara ara verme kararımız devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.



Ayrıca, reklam verenlerden yasağın bir ay daha sürmesini bekleyebilecekleri belirtildi. Duruma göre reklam serbestisinin daha erkene alınması fırsatının da değerlendirileceği açıklandı.



Salı günü ise Google, Georgia eyaletindeki senato seçim sonuçlarının ikinci tura kalması ve senatodaki çoğunluğu belirleyebilecek önemde olması nedeniyle siyasi reklamları bir süre daha platformdan uzak tutmaya karar verdiği açıklamasında bulundu.

Facebook ve Google: Sosyal huzurun bozulacağı endişesi var

Facebook ve Google, başkanlık seçimi sonucunun onaylanmadan gerginliği daha da arttıracağını savundu. Bu durumun sosyal huzursuzluğa neden olabileceği endişesini öne süren teknoloji devlerinin yanısıra siyasi stratejistler söz konusu reklamların seçmene ulaşmak için kritik önemde olduğunu savunarak yasağı eleştirdi.

Demokratik Senato Kampanya Komitesi İcra Başkanı Scott Fairchild, Facebook ve Google'in kararına tepki göstererek, "Siyasi reklam yasağı seçmenlere yönelik kabul edilemez baskıdır" açıklamasında bulundu.

Fairchild, Georgia eyaleti kanunlarına göre yüzde 50 barajını aşamayan senato seçimlerindeki adayların 5 Ocak’ta ikinci tur seçime gidecek olması nedeniyle seçmenlerin bilgilendirilmesi için reklam yasaklarında en azından bu eyalete yönelik ayrıcalık tanınması gerektiğini belirtti.







Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, seçimlerden önceki hafta hiçbir yeni siyasi reklamı kabul etmeyeceklerini bildirdi.



Zuckerberg, resmî sonuçlardan önce tarafların zafer ilan etmelerine izin vermeyeceklerini açıklamıştı.

Facebook, reklam yasağının seçim bittikten sonra bir hafta sürmesini beklediklerini bildirdi.