T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Facebook, Van’dan sonra Diyarbakır ve Tunceli’nin adını değiştirdi

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, Van’dan sonra Diyarbakır’ın adını da değiştirdi

09 Ağustos 2014 14:12

Facebook, bir süre önce kullanıcılarının ’şehir’ bölümünde bulunan kısmını Van’ın, eski Urartuca’da “Güneş kenti” anlamına gelen “Tuşba” ile değiştirdi.

İhsan Dörtkardeş’in Hürriyet’teki haberine göre, konum olarak Diyarbakır’ı şehir olan seçen Facebook kullanıcıları kısa süre önce “Amida” ile karşılaştı. Diyarbakır M.Ö. 200’de Amidi Asur hükümdarı Adad-Nirari döneminden itibaren “Amid” ya da “Amidi” olarak anılmış 1867 yılında vilayet konumuna gelen “Diyar-ı Bekr” olarak anılmaya başlanmıştı.

Facebook’ta Diyarbakır’ın yanı sıra Tunceli’nin bilinen diğer ismi “Dersim”in de eklediği göze çarptı.

ETİKETLER

Facebooktürkiyediyarbakırtuncelivanisimdeğişiklik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24