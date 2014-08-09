Facebook, Van’dan sonra Diyarbakır ve Tunceli’nin adını değiştirdi

Facebook, bir süre önce kullanıcılarının ’şehir’ bölümünde bulunan kısmını Van’ın, eski Urartuca’da “Güneş kenti” anlamına gelen “Tuşba” ile değiştirdi.

İhsan Dörtkardeş’in Hürriyet’teki haberine göre, konum olarak Diyarbakır’ı şehir olan seçen Facebook kullanıcıları kısa süre önce “Amida” ile karşılaştı. Diyarbakır M.Ö. 200’de Amidi Asur hükümdarı Adad-Nirari döneminden itibaren “Amid” ya da “Amidi” olarak anılmış 1867 yılında vilayet konumuna gelen “Diyar-ı Bekr” olarak anılmaya başlanmıştı.

Facebook’ta Diyarbakır’ın yanı sıra Tunceli’nin bilinen diğer ismi “Dersim”in de eklediği göze çarptı.