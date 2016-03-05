Facebook üzerinden yasadışı hayvan ticareti!

Vahşi doğa izleme örgütü Traffic, Malezya'da koruma altına alınmış yüzlerce hayvan türünün Facebook gruplarında satışa çıkarıldığını bildirdi.Bu hayvanlar arasında ayılar, şebekler ve misk kedileri var.

BBC Türkçe’nin haberine göre, örgüt bu tür yasadışı ticaretin dünya çapında büyüyen bir tehdit olduğu görüşünde.

Facebook ise bu tür ticareti yayan içerikleri kaldırmak için tereddüt etmeyeceğini söyledi.

Araştırmacılar beş ay süresince her gün 30 dakika 14 Facebook grubunu izledi.

Bu süre sonunda 300 vahşi doğa hayvanının ev hayvanı olarak satıldığını gördü.

Beyaz elli şebekler türü tükenmekte olan hayvanlar

Traffic raporunun yazarlarından Sarah Stoner, "Genellikle insanların çok düşük oranda yasadışı ticaret yaptığını görürdük. Ama yasadışı sayılabilecek 236 ilan ve 106 farklı satıcı keşfettik. Bu oldukça fazla ve bize ne kadar yaygın olduğunu gösteriyor" dedi.

Araştırmacılar Asya'daki diğer ülkelerde görülen bu faaliyetin açık vahşi doğa pazarı bulunmayan Malezya'da başlamasını şaşırtıcı buluyor.

Stoner, "Bu hayvanlara yönelik talep Malezya'da her zaman vardı ancak şimdiye kadar gelişecek bir alan bulamamıştı. Şimdi internet ve Facebook bunun gerçekleşmesi için platform oluşturuyor" dedi.

Malezya yasalarına göre havyan türlerinin yarıya yakını koruma altında ve satışı yasak.

Traffic araştırma sonuçlarını Facebook ile paylaştıklarını, sosyal medya şirketi de ticaretle baş edebilmek için pratik çözümler aradıklarını söyledi.

Facebook açıklamasında, "Malezya'da internet üzerinden yapılan yasadışı vahşi doğa ticaretiyle mücadele etmek için Traffic ile çalışmaya hazırız" dedi.

Araştırmacılar ellerindeki bilgileri Malezya yetkililerine de aktardı.

Malezya Vahşi Doğa ve Ulusal Parklar Dairesi'nden Hasnan Yusop, "43 vakada başarıyla el koyma işlemi gerçekleştirdik. En azından 54 yasadışı tüccarı tutukladık ve 67 vahşi canlı türünü de kurtardık" dedi.

Yusop Facebook üzerinden canlı türlerin satışının 2013 yılından bu yana sürdüğünü de ekledi.

Yusop yasaları çiğneyen kişilerin sert cezalarla karşılaşacağını belirtti.

Uzmanlar sosyal medya ve akıllı telefonların vahşi hayvanların satışını yüksek sayıda alıcıya hızla ulaşılabileceği için artıracağı endişesini taşıyor.

Stoner, "Bulgular Malezya'daki yasadışı vahşi hayvan ticaretine işaret etse de bu aslında dünya çapında bir sorun" diyor.