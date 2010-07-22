Facebook üye sayısı yarım milyar!

T24- Facebook’un 500 milyon kullanıcıya ulaştığı haberini Facebook’un kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Mark Zuckerberg, kendi blog sayfasından duyurdu. Zuckerberg ‘bu rakam Facebook’un bütün dünyaya yayılmasına yardımcı olan herkes için büyük bir dönüm noktasıdır’ diye yazdı. Söz konusu rakam dünya üzerinde yaşayan her 14 kişiden birinin Facebook kullancısı olduğu anlamına geliyor.



‘Facebook Stories’ kullanımda



Ulaşılan yuvarlak rakam vesilesiyle Facebook yeni bir uygulama başlattı. ‘Facebook Stories’ adını taşıyan uygulamada kullanıcılar Facebook ile ilgili kendi deneyimlerini diğer kullanıcılarla paylaşabilecek. Üzerine bir dünya haritası yerleştirilen sayfada müzik, politika, evcil hayvanlar gibi çeşitli kategoriler yer alıyor.



Deutsche Welle'de yer alan habere göre, Zuckerberg de 'Facebook Stories'de deneyimleriyle ilgili iki örnek verdi. Zuckerberg, NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen'in, Danimarka başbakanlığı sırasında Facebook’taki hayranlarıyla buluşup jogging yaptığını, Amerikalı bir kadının da göğüs kanseriyle mücadelede Facebook’tan yararlandığını yazdı.



Zuckerberg; ‘bizim görevimiz, Facebook sayesinde dünyanın daha açık hale gelip insanların daha fazla kenetlenmesine yardımcı olmak’ diye konuştu.



70 dilde kullanım kolaylığı



Facebook, başlangıçta sadece Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yüksek okul öğrencilerinin haberleştikleri bir platformken bugün tüm dünyadan insanların kişisel profil sayfalarından, özel bilgilerini ve fotoğraflarını tanıdığı kişilerle paylaştığı bir siteye dönüştü.



Her Facebook hesabında ortalama 130 arkadaş bulunuyor. Her hesaptan ayda ortalama 90 durum, fotoğraf, bilgi ve video gibi çeşitli bildirimler yapılıyor.



MySpace gibi diğer paylaşım sitelerini çoktan geride bırakan Facebook 70 dilde kullanılabiliyor. Kullanıcılarının yüzde 70’i Amerika Birleşik Devletleri dışında yaşıyor.