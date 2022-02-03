Facebook'un günlük aktif kullanıcı sayısı 18 yılda ilk kez düştü

Sosyal medya devi Facebook’un günlük aktif kullanıcı sayısı 18 yıllık tarihinde ilk defa düştü.

BBC’de yer alan habere göre, Facebook’un çatı şirketi Meta, günlük aktif kullanıcı sayısının Aralık 2021’e kadarki son üç ayda 1 milyar 929 milyona düştüğünü açtıkladı. Bu sayı bir önceki yılın aynı çeyreğinde 1 milyar 930 milyondu.

Meta, aynı zamanda TikTok, YouTube gibi platformlarla rekabet karşısında gelir büyümesinin de yavaşladığını açıkladı.

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, düşüşün nedeninin özellikle genç kullanıcıların rakip platformlara yönelmesi olduğunu söyledi.