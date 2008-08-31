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Bilim / Teknoloji

Facebook 'Türkçe' öğrendi

Dünyanın en büyük internet tabanlı sosyal iletişim ağlarından biri olan Facebook, Türkçe yayına başladı.

31 Ağustos 2008 03:00

Bir süredir çeviri çalışmalarını "Translations" (Çeviriler) adlı uygulama sayesinde gönüllü üyelerinin katkılarıyla sürdüren Facebook, bu çalışmaları tamamlayarak, yayın yaptığı 21 dil arasına Türkçe'yi de ekledi.

Translations uygulamasını kullanan yaklaşık 27 bin Türk üye tarafından hazırlanan çevirinin, siteyi kullananlarca gerçekleştirildiği için "kolay anlaşılır, samimi ve günlük konuşma diline uygun" olduğu belirtiliyor.

Facebook'a Türkçe olarak üye olmak ve giriş yapmak için "tr.facebook.com" adresi kullanılabiliyor.

Mevcut üyeler ise sayfanın en altında solda "English" yazan bölüme tıklayıp "Türkçe"yi seçerek Facebook'u Türkçe kullanmaya başlayabiliyor.

Diğer bir yol ise sayfanın en üstünde sağ bölümdeki "Account" (Hesap) menüsünden "Language"i (Dil) seçip, "Primary Language"i (Birincil Dil) "Türkçe" olarak ayarlayarak kullanılabilir.

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