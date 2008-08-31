Facebook 'Türkçe' öğrendi

Bir süredir çeviri çalışmalarını "Translations" (Çeviriler) adlı uygulama sayesinde gönüllü üyelerinin katkılarıyla sürdüren Facebook, bu çalışmaları tamamlayarak, yayın yaptığı 21 dil arasına Türkçe'yi de ekledi.



Translations uygulamasını kullanan yaklaşık 27 bin Türk üye tarafından hazırlanan çevirinin, siteyi kullananlarca gerçekleştirildiği için "kolay anlaşılır, samimi ve günlük konuşma diline uygun" olduğu belirtiliyor.



Facebook'a Türkçe olarak üye olmak ve giriş yapmak için "tr.facebook.com" adresi kullanılabiliyor.



Mevcut üyeler ise sayfanın en altında solda "English" yazan bölüme tıklayıp "Türkçe"yi seçerek Facebook'u Türkçe kullanmaya başlayabiliyor.



Diğer bir yol ise sayfanın en üstünde sağ bölümdeki "Account" (Hesap) menüsünden "Language"i (Dil) seçip, "Primary Language"i (Birincil Dil) "Türkçe" olarak ayarlayarak kullanılabilir.