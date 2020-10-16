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Facebook'ta ve eczanede Covid-19 testi satan şüpheliler yakalandı

16 Ekim 2020 21:11

Facebook'tan ve eczanede yasa dışı olarak yeni tip Koronavirüs (Covid-19) hızlı tanı test kiti satan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

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