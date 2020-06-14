Facebook'ta 'Black Lives Matter tartışması': Bir mühendisin işine son verildi

Facebook'ta arayüz mühendisi olarak çalışan Brandon Dail, beraber çalıştığı açık kaynaklı bir projede Black Lives Matter hareketine destek beyanında bulunmayan arkadaşına Twitter'dan açık bir şekilde tepki gösterdiği için işine son verildi.

CNN'de yer alan habere göre, ara yüz mühendisi olarak Facebook'ta çalışan Dail, cuma günü Twitter üzerinden işine son verildiğini açıkladı. Şirketin ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yağma başladığında ateş açılır" ifadelerini içeren Facebook mesajını kaldırmamasına tepki veren çalışanlardan biri olan Dail, Twitter'dan "Bir çalışanın kayıtsızlığını eleştirdiğim için işime son verildi. Söylediklerimin arkasındayım. Bana istifa etme şansı sunmadılar" dedi.

Dail, Facebook'un açık kaynak bir projesi olan Recoil'de beraber çalıştığı bir mühendise giriş sayfasına #BlackLivesMatter sloganı koymayı Twitter üzerinden önerdi. Dail, daha sonra beraber çalıştığı kişinin kendine özel mesajla yanıt verdiğini de Twitter'da duyurdu.

Dail, "Haksız yere işime son verildi demiyorum. Facebook'tan bıkmıştım, ikiyüzlülülerin sessizliğinden de (ben dahil)" yazdı.

Facebook, Dail'ın işine son verildiğini doğruladı ancak daha fazla açıklamada bulunmadı.