Facebook South Park'ın diline düştü

T24-



"0" Arkadaşınız Var!



South Park'ın 7 Nisan tarihli bölümü "0" Arkadaşınız Var! adıyla yayımlandı. Facebook'un yeni kişisel ayarlarının eleştirildiği dizinin bütün dünyada oldukça yüksek bir ilgiyle izleniyor olmasının Facebook'u zor durumda bırakacağı düşünülüyor.



Bu arada Sophos isimli bir araştırma şirketinin raporuna göre Facebook kullanıcılarının yüzde 95'i, yeni kişisel ayarlara karşı.



8.3 Milyon Alman'dan boykot riski



Fakat Facebook'un tek derdi South Park değil. Almanlar da boykota hazırlanıyor. Alman Tüketici Dernekleri Federasyonu, Facebook'un kişisel bilgileri deşifre etmesine karşı ortak bir eylem düzenleyecek. Buna göre 8.2 milyon Alman Facebook kullanıcısı, tüketici dernekleri tarafından sosyal paylaşım sitesinin boykot edilmesi için çağrıda bulunacak.



Büyük tepkilere neden olan olay ise Facebook'un, iştiraki olan bir başka sitede Facebook kulalnıcılarının kişisel bilgilerinin görünebilir olmasını sağlayacak uygulama üzerinde çalışıyor olması. Yeni uygulama tüm Facebook kullanıcıları için varsayılan ayar olarak başlayacak. İsterse Facebook kullanıcıları bu varsayılan ayarı değiştirerek profil bilgilerini görünmez hale getirebilecek. Tüketici dernekleri ise varsayılan ayarın görünmez profil şeklinde olması gerektiğini, eğer Facebook kullanıcısı isterse bu ayarın görünür profile çevrilmesini istiyor.