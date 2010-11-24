-FACEBOOK ''SOSYALLEŞTİRİYOR'' NEW YORK (A.A) - 23.11.2010 - Sosyal paylaşım sitesi Facebook'un, ortak kanının aksine insanlar arasındaki kişisel bağları zayıflatmadığı, farklı yaş gruplarına özgü çeşitli yollarla kişisel ilişkileri güçlendirdiği iddia edildi. Dünyada hızla yaygınlaşan ve üye sayısı 500 milyonu aşan Facebook konusunda, kullanıcıları üzerinde olumsuz etkileri olacağı yönünde kaygılar bulunmasına karşın Texas Üniversitesi araştırmacıları farklı bir sonuca ulaştı. Araştırmanın başkanı, radyo, TV ve film Doçenti S. Craig Watkins, ''Bulgularımız Facebook'un arkadaşlar, aile ve meslektaşlar arasındaki yüz yüze etkileşimin yerini almadığını gösteriyor. Sosyal medyanın aslında arkadaşlığın, yakınlığın ve toplumsallığın yeni bir ifade şekline zemin sağladığına ilişkin yeterli gösterge var'' dedi. Araştırmacılar, üniversite öğrencisi veya yeni mezun olmuş 900 kişiye, Facebook'ta nasıl ve kimlerle temasa geçtiklerini sordu. Birden çok seçeneğe yanıt verilebilen sorulardan alınan yanıtlara göre Facebook kullanıcıları, yüzde 60'dan fazla oranda durum güncellemesini, yüzde 60 oranında kendi profillerine yorum yazmayı, yüzde 49 oranında da mesaj yollamayı ve arkadaşlarına yorum yazmayı tercih ettiklerini belirtti. Araştırma sonuncunda, erkek ve kadınların Facebook'u eşit oranda ancak farklı amaçlarla kullandıkları görüldü. Watkins, Facebook gibi bir aracın nasıl kullanılacağına ilişkin kayda değer bir fark olduğunu belirtti. Watkins'e göre kadınlar Facebook'u daha çok karşılıklı temas için, sevecen bir içerikle kullanma eğiliminde. Erkek için ise Facebook daha çok, fonksiyonel bir araç. Örneğin bir kadın daha çok, arkadaşlarıyla biraradaki resimlerini Facebook'a koymayı tercih ederken erkekler daha çok hobileriyle ilgili resimlerini veya siyasetle veya popüler kültürle ilgili linkleri koymayı tercih ediyor. Facebook'un, ''Farklı tüm ağları ve sosyal sahneleri biraraya getirdiğini'' kaydeden Watkins, ''kendimizi gerek arkadaşlarımıza, gerekse meslektaşlarımıza veya ailemize farklı yollarla sunabiliyoruz. Facebook faaliyeti tek tip değil. Sürekli evrimleşiyor ve sürekli bir akışkanlık halinde'' dedi.