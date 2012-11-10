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Yaşam

Facebook şişmanlatıyor mu?

ABD’de 500 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada Facebook’taki arkadaş listesi kalabalık olan kişiler çok insanla iletişim kurunca kendilerini mutlu hissediyor

10 Kasım 2012 22:32

ABD’de yapılan araştırmaya göre Facebook’ta uzun bir arkadaş listesine sahip olan kişiler sosyalleştikçe kendisini iyi hissediyor. Bu nedenden dolayı mutlu olan kullanıcılar kontrollerini kaybedip kendilerini yemekle ödüllendiriyor.

ABD’de 500 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada Facebook’taki arkadaş listesi kalabalık olan kişiler çok insanla iletişim kurunca kendilerini mutlu hissediyor.

Mutlu olan kullanıcılar da kendilerini şımartmak için para harcamaya ve ihtiyacından daha çok yemek yemeye başlıyor.

Columbia Üniversitesi ve Pitsburgh Üniversitesi’nin ortaklaşa düzenlediği çalışmayı yürüten ekipten Keith Wilcox konuyla ilgili Daily Mail gazetesine konuşarak şunları söyledi:

“Kendinize güveniniz ne kadar çok olursa kontrol yeteneğiniz o kadar azalır. ‘Bugün iyi hissediyorum, kendime bir ödül vereyim” deyip yemek yemeğe başlanıyor.” (ntvmsnbc)

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