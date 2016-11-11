Facebook: Seçim sonucunu etkilemedik

Facebook, ABD başkanlık seçimi sürecinde "site üzerinden yayılan yanlış haberlere karşı bir şey yapmamakla" suçlanmıştı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Facebook'un kurucu-sahibi Mark Zuckerberg, ABD başkanlık seçimiyle ilgili sosyal ağ Facebook'ta yayılan yanlış haberlerin seçimin sonucunu etkilediği iddialarını reddetti.

Zuckerberg: Fikir delice

Katıldığı teknoloji konferansında konuşan Zuckerberg, "Facebook'taki toplam içeriğin yalnızca çok küçük bir kısmını oluşturan yanlış haberlerin, seçim sonucunu herhangi bir şekilde etkilemiş olduğu fikrinin şahsen oldukça delice olduğunu düşünüyorum" dedi.

Zuckerberg, seçmenlerin kararlarını "kendi yaşam deneyimleri çerçevesinde verdiklerini" düşündüğünü ifade etti.

Dünya görüşüne göre haber

Zuckerberg ayrıca Facebook'ta yeni bir filtreleme sistemi üzerine çalıştıklarını ve bu filtreleme sayesinde kullanıcılara öncelikli olarak "kendi görüşleriyle paralel olan" haberleri göstermeyi planladıklarını ifade etti. Zuckerberg, "Kullanıcıların, kendi dünya görüşlerine uymayan haberleri okumadan gizlediğini" gözlemlediklerini de sözlerine ekledi.

2015'te yayınlanan bir araştırmaya göre, liberal ve muhafazakâr Facebook kullanıcılarının içerik akışlarına genel olarak birbiriyle aynı doğrultuda olan haberler yansıyordu. Çalışma aynı şekilde kullanıcıların, kendi fikirleriyle örtüşmeyen haber başlıklarına ender olarak tıkladığını da gözler önüne sermişti.

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dpa/BÜ/HS