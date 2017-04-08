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Bilim / Teknoloji

Facebook sahte haber uyarısı yayınlayacak

Facebook'ta paylaşılan yalan haberler özellikle ABD'deki başkanlık seçimlerinde eleştiri konusu olmuştu

08 Nisan 2017 02:05

Facebook, sahte haberlerle mücadele etmek amacıyla kullanıcıların paylaşılan uydurma haberleri ve yanıltıcı bilgileri tespit etmesine yardımcı olacak bir elektronik uyarı yayınlama kararı aldı.

Facebook'un haber yayınından sorumlu başkan yardımcısı Adam Mosseri tarafından kamuoyuna duyurulan uyarının, gelecek günlerde sitede açılır pencere şeklinde belirmeye başlayacağı, dileyen kullanıcıların kılavuz şeklinde düzenlenen uyarıdan sahte haberleri nasıl teşhis edebileceklerine dair bilgi edinebileceği ifade edildi.

Uyarıda kullanıcıların haber akışında rastladığı linklerin gerçek haber siteleri mi, yoksa haber sitesi izlenimi veren korsan linkler mi olduğuna dikkat etmeleri, bunun için linklerden ulaşılan siteler için "Hakkında" bölümünü tıklayarak yayıncıyla ilgili bilgi edinmelerinin salık verileceği aktarıldı.

Yeni özelliğin ilk etapta aralarında ABD, Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, Filipinler, Tayvan ve Brezilya'nın bulunduğu 14 ülkede yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Mosseri, uyarının özellikle ABD başkanlık seçimleri sırasında gündeme gelen, sosyal ağlar aracılığıyla yayılan sahte haberlerin kamuoyu üzerindeki yönlendirici etkisine dair tartışmaların ardından şirketin sorunla başa çıkmak üzere başlattığı çabaların bir parçası olduğunu vurguladı.

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