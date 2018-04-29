Facebook, Rusya merkezli 100 bin dolarlık 'ayrıştırıcı' reklam operasyonunu ifşa etti

Facebook, Rusya merkezli 100 bin dolar değerindeki bir operasyon kapsamında iki yıl boyunca platformunda sosyal ve politik açıdan ayrıştırıcı reklamların verildiğini açıkladı.

Mayıs 2017'ye kadar iki yıl boyunca 470 adet sahte hesaptan 3 bin adet genelde göç, ırk, eşcinsel hakları gibi konular hakkında ayrıştıcı olan reklamların verildiği belirtildi.

Herhangi bir siyasetçiyle direkt ilgili bir reklam vermeyen bu hesapların hepsinin kapatıldığı eklendi.

50 bin doların ise 2 bin 200 adet Amerikan seçim kanunlarını delecek şekilde verilen reklamlara harcandığı aktarıldı.

Şirketin güvenlik biriminin başında olan Alex Stamos imzalı blog yazısında ayrıca Amerikan güvenlik birimleriyle 2016 yılında düzenlenen başkanlık seçimlerinde Rusya'nın etkisinin olup olmadığının araştırılması konusunda işbirliği yapıldığı aktarıldı.

Stamos, soruşturma kapsamında Rusya merkezli hesapların verdiği kampanyalara bakarken bu bulgulara eriştiklerini ekledi.

Ancak şirket, Rusya ile başkanlık seçimleriyle ilişkili direkt bir bağlantı bulamadıklarını söyledi.

Ayrıştırıcı reklamların dörtte üçünün ABD çapında verildiği, geri kalan reklamların da Amerikan seçimlerinde etkili olan eyaletleri hedefleyecek şekilde verilmediği vurgulandı.

2016 yılında ABD'de düzenlenen başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahale edip etmediği ve ABD Başkanı Donald Trump'ın kampanya ekibinin direkt olarak Rusya bağlantılarının olup olmadığı araştırılıyor.