Facebook reklamda rakiplerini solladı

T24- Dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook, yarım milyarı aşkın kullanıcısıyla rekor kırarken, ABD'deki reklam pastasından da aslan payını kaptı.

İnternet araştırma şirketi comScore'un raporuna göre, 3. çeyrekte, ABD'de internette yayınlanan reklamların yüzde 23.1'i Facebook'ta yer aldı. Söz konusu dönemde Facebook'a verilen reklam sayısı ABD'de 297 milyon adete ulaştı.



Facebook, ikinci sırada bulunan Yahoo'yu ikiye katlamakla kalmadı, aynı zamanda Yahoo, Microsoft, Fox Interactive Media ve Google'ın toplamından daha fazla reklam almayı başardı.



Konuya yakın kaynaklara göre, halka açık olmayan Facebook, 2009 genelinde 800 milyon dolar gelir elde etti. comScore, Facebook'un reklam pastasından aldığı payın giderek büyümesini, artan üye sayısına ve kullanıcıların sitede geçirdiği sürenin uzamasına bağladı.



Facebook kullanıcısı 3. çeyrekte ayda ortalama 5 saatini sitede geçirdi. Geçen yılın aynı döneminde bu süre 3 saat olmuştu.







(CNBC-e'nin haberi)



