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Yaşam

Facebook popülerliğini kaybediyor

Genç kullanıcılar Facebook'u sıkıcı bularak hızla terk etmeye başladı.

14 Temmuz 2010 03:00

T24- Geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırma, özellikle genç kullanıcıların Facebook'u hızla terk etmeye başladığını ortaya koydu. Gençlerin Facebook'u bırakmasının en önemli nedeni ise Facebook'un artık kendileri için oldukça sıkıcı olması.

Dünyanın önde gelen araştırma şirketlerinden eMarketer, yaptığı son araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Buna göre sadece 2010 yılının Nisan ayı boyunca Facebook'ta hesabı bulunan gençlerin (13 ila 17 yaş arası) yüzde 29'u ya siteyi tamamen terk etti ya da artık profil sayfasına hiç girmiyor.

Araştırmaya göre, Facebook'u terkeden gençlerin büyük bir bölümü, artık Facebook'un eskisi gibi kendilerine çekici gelmediğine dikkat çekerken, bir diğer kısım ise ebeveynlerinin Facebook'a girmesinden dolayı profillerini kapattıklarını belirtti.

Araştırmanın en çarpıcı sonuçlarından biri ise Facebook'u terk eden gençlerin Facebook'un "güvenlik" sorununu önemli görmemesi. Diğer bir deyişle, aylar önce ortaya çıkan güvenlik açığının Facebook'un kullanıcı kaybetmesinde herhangi bir etki yaratmamış olması.

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