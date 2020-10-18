Facebook paylaşımları gerekçe gösterildi; Erdoğan'a hakaretten “6 ay süre ile konutu terk etmeme" cezası verildi

Gümrük Müşaviri 53 yaşındaki Mehmet Salih Sarı’ya 5 yıl önceki Facebook paylaşımları gerekçe gösterilerek “cumhurbaşkanına hakaret” suçundan soruşturma açıldı.

“6 ay süre ile konutu terk etmeme” şeklinde hakkında adli kontrol kararı verilen 4 çocuk babası Sarı, “5 yıl önceki paylaşımlarımı bugün karşıma çıkarmışlar. Sadece Cumhurbaşkanını eleştiren bir yazıyı beğenip paylaşmıştım. Yani hakaret içerdiği iddia edilen yazı benim değil. Yaptığım paylaşımların hakaret olduğunu düşünmüyorum. Durum tespitidir” dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Sarı, Bakırköy 7. Sulh Ceza Mahkemesi’ne sunduğu dilekçesinde, "Yüz kızartıcı bir suç işlemedim. Ülkenin geleceğini emperyalizmin ellerine bırakan bütün iktidarlardan şikâyetçiyim. Bu haksız cezanın kaldırılmasını talep ediyorum” dedi.

Yaptığı paylaşımlar ile ilgili konuşan Sarı, “Ben hep iktidarın eksik gördüğüm yanlarını eleştiren bir insanım. Ben ‘dünyanın en ahlaksız toplumuyuz’ demişim. Diğeri de Erdoğan’ın kendi ailesine ve çevresine sağladığı ekonomik yararlardan dolayı bu insanın günah işlediğini yazmışım. Savcıya da söyledim. Evet, biz en ahlaksız toplumlardan biriyiz. Elazığ’da deprem oldu kiralar tavan yaptı ev fiyatları yükseldi. İnsan insanın çaresizliğinden faydalanır mı? Ama bizim toplumumuz fırsatını bulunca faydalanmaya çalışıyor. 50 kuruşluk maskenin tanesi 5 liraya çıkmıştı. Toplum çürüyor ve herkes bunu da izliyor” dedi.