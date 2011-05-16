Facebook modası 'planking'de korkulan oldu

T24- Avustralya’da Facebook ve Youtube gibi sosyal paylaşım sitelerinde ortaya çıkan ‘planking’ (yüzüstü uzanmak) modası, sonunda korkulduğu gibi can aldı. Avustralya’nın Brisbane kentinde, bir binanın yedinci katının balkonunda ‘planking’ yapmaya kalkan 20 yaşındaki Acton Beale isimli genç öldü.







55 bin üyesi var

Polis sözcüsü Ross Barnett, “Genç bir adam, bu aktiviteyi bir adım ileri götürüp balkonda denemeye çalışmış. Ne yazık ki düşerek yaşamını yitirdi. Planking yüzünden ölü sayısının artmasından korkuyoruz”dedi. Bu arada, Avustralya’da, polisin ‘planking’ fenomenine karşı nasıl önlem alacağı da tartışılmaya başlandı. ‘Planking’ tutkunu gençler ise, polisin uyarılarını ciddiye almıyor, her türlü ortamda yüzüstü uzandıkları fotoğrafları internette yayımlamaya devam ediyorlar. Ülkede Facebook’un ‘planking’ sayfasının 55 binden fazla üyesi bulunuyor.