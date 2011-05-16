T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Facebook modası 'planking'de korkulan oldu

Youtube gibi sosyal paylaşım sitelerinde ortaya çıkan ‘planking’ (yüzüstü uzanmak) modası, sonunda korkulduğu gibi can aldı.

16 Mayıs 2011 03:00

T24- Avustralya’da Facebook ve Youtube gibi sosyal paylaşım sitelerinde ortaya çıkan ‘planking’ (yüzüstü uzanmak) modası, sonunda korkulduğu gibi can aldı. Avustralya’nın Brisbane kentinde, bir binanın yedinci katının balkonunda ‘planking’ yapmaya kalkan 20 yaşındaki Acton Beale isimli genç öldü.




55 bin üyesi var

Polis sözcüsü Ross Barnett, “Genç bir adam, bu aktiviteyi bir adım ileri götürüp balkonda denemeye çalışmış. Ne yazık ki düşerek yaşamını yitirdi. Planking yüzünden ölü sayısının artmasından korkuyoruz”dedi. Bu arada, Avustralya’da, polisin ‘planking’ fenomenine karşı nasıl önlem alacağı da tartışılmaya başlandı. ‘Planking’ tutkunu gençler ise, polisin uyarılarını ciddiye almıyor, her türlü ortamda yüzüstü uzandıkları fotoğrafları internette yayımlamaya devam ediyorlar. Ülkede Facebook’un ‘planking’ sayfasının 55 binden fazla üyesi bulunuyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24