Facebook Messenger’dan yenilik

Facebook’un mesajlaşma uygulaması olarak çıkan Messenger’a, kısa bir zaman sonra SMS entegrasyonu sağlanacak ve çoklu hesap yönetimi yapılabilecek.

Webtekno’nun haberine göre, SMS entegrasyonu ile Messenger’da olduğu sırada kullanıcılara gelen SMS’leri uygulamadan çıkmayarak Messenger’ın kendi SMS uygulaması sayesinde mesajı okuyup cevap verilebilecek.

Çoklu hesap özelliği birden çok Facebook hesabı olan kişiler, Messenger uygulaması üzerinden bütün hesaplarını yönetebilmesini sağlayacak. Hesaplar arasındaki geçiş, eklenecek ‘Hesaplarım’ sekmesi üzerinden yapılacak.