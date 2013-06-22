Facebook 6 milyon kullanıcının kişisel bilgilerini paylaştı

Facebook'un resmi sitesinden yaptığı açıklamada, başta kullanıcılarının e-posta ve telefon bilgileri olmak üzere, kişisel bilgilere ve oradan da başka kullanıcıların bilgilerine erişildiğini ifade etti.

Hesaplarına erişilen kullanıcılara e -posta yoluyla özür mesajı gönderen Facebook, "Zor günlerin geldiğini söylemek yanlış olmaz" dedi.

Merak edilen en önemli konulardan birisi de çalınan bilgilerin bunlarla sınırlı olup olmadığı. Facebook, hesabına girilen kullanıcıların şifresini değiştirmesini tavsiye etti.

Shiftdelete.net'e çıkan bir habere göre, Facebook'un yaptığı hatalar ve açıklaması şöyle:

" Sevgili xxx,



Gizliliğiniz Facebook'ta çalışan herkes için son derece önemlidir ve bilgilerinizi korumak için çok çalışıyoruz. Pek çoğumuz tam zamanlı işlerimizde sorunları herkesi etkilemeden önce önlemeye veya çözmeye odaklansak da, kısa süre önce bu hedefimizi gerçekleştiremedik ve teknik bir sorun başka birinin telefon numaranıza veya e-posta adresinize erişebilmesine neden oldu.

Bu hata sınırlı bir kapsamdaydı ve muhtemelen sadece Facebook haricinde de tanıdığınız birinin e-posta adresinizi veya telefon numaranızı görmesine neden oldu. Bununla beraber, sizi hayal kırıklığına uğrattığımızın farkındayız ve bu hatayı çok ciddiye alıyoruz.

Hataya neyin neden olduğunun açıklaması çok fazla teknik detay içerebilir, ancak bunun nasıl gerçekleştiğini açıklamak istiyoruz. İnsanlar Facebook'a kişi listelerini veya adres defterlerini yüklediğinde, arkadaş önerileri oluşturabilmek için bu verileri Facebook'taki diğer insanların iletişim bilgileriyle eşleştirmeye çalışıyoruz. Teknik hata nedeniyle, arkadaş önerileri oluşturmada ve gönderdiğimiz davetiye sayısını azaltmada kullanılan e-posta adresleri ve telefon numaraları, bu kişilerin aktardıkları kişilerle birlikte yanlışlıkla Facebook'taki hesaplarında saklanmıştır. Bu yüzden, Facebook'a yükledikleri kişileri de içeren Facebook hesaplarının bir arşivini Bilgilerini İndir aracımızla indiren kişiler, ilave e-posta adreslerine veya telefon numaralarına da erişmiş olabilir.

Yanlışlıkla en fazla xxx Facebook kullanıcısının erişimine açılan iletişim bilgileriniz

telefon numarası

e-posta adresi

xxx Facebook kullanıcısının indirdikleri hesap bilgilerinde adınızın yanında bu iletişim bilgilerini gördüğünü tahmin ediyoruz. Hakkınızda başka hiçbir bilgi gösterilmedi ve muhtemelen bunu gören hiç kimse Facebook'ta arkadaş olmasanız bile size yabancı değil.

Bu detayları gören kişileri tanıyor olmanıza rağmen, iletişim bilgilerinizin yanlışlıkla paylaşılmasının kabul edilemez bir durum olduğunun farkındayız ve bunun tekrar gerçekleşmesini engellemek için gerekli önlemleri aldık. Bu hatayla ilgili daha fazla bilgi için lütfen blog yazımızı okuyun.

Facebook'ta hepimiz bu sorunu üstümüze aldık. Facebook'u kullanmaya devam ettiğiniz için teşekkür ederiz. Beklediğiniz ve hak ettiğiniz hizmet düzeyini sunmak için her gün çalışıyoruz.

Teşekkürler,

Facebook Ekibi "