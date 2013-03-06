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Bilim / Teknoloji

Facebook kullanıcılarının 'özel hayat' takıntısı azaldı

Facebook'un gizlilik ayarları değişti, kullanıcılar daha çok bilgi paylaşmaya başladı

06 Mart 2013 18:19

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'un gizlilik ayarlarının değişmesiyle, kullanıcıların farkında olmadan daha çok bilgi paylaşmaya başladığı ortaya çıktı.

Carneige Mellon Üniversitesi tarafından yürütülen, 5 bin 76  Facebook hesabı üzerinde yapılan araştırmaya göre; kullanıcıların, değişiklikten önce profillerini gizleme ve paylaşım ayarları konusunda daha dikkatli olduğu, ancak sitenin değişen gizlilik ayarlarıyla kullanıcıların "özel hayat" takıntısının da azaldığı belirtildi.

Facebook kullanıcılarının, 2005-2009 yılları arasında, kişisel bilgilerini paylaşma konusunda oldukça "tutucu" olduğu ancak 2009-2010'da, Facebook'un değişen gizlilik ayarlarıyla beraber daha fazla bilgi paylaşmaya başladığı ifade edildi.

Araştırmaya imza atanlardan Alessandro Acquisti, değişen gizlilik ayarlarının, kişisel bilgilerin paylaşımı konusundaki tabuları yıktığına vurgu yaptı.

Acquisti, özel hayatını ve kişisel bilgilerini paylaşmama konusunda hassasiyet gösteren kullanıcıların, söz konusu değişikliklerle, bilerek ya da bilmeyerek daha fazla bilgi paylaştığını ve bu konuda daha esnek davrandıklarını dile getirdi.

 

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