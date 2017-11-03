Facebook kullanıcılarından ‘telefonlarımız dinleniyor’ şikâyeti artıyor

Facebook kullanıcıları, hesaplarındaki ‘şüpheli’ reklama dikkat çekiyor. Kullanıcılar, sitenin dinlediği konuşmalara göre reklamları yayınladığından kuşkulanıyor.

Mashable portalı, Facebook’a yönelik bu tür teorilerin düzenli olarak ortaya atıldığını kaydediyor. Şirket bu tür iddiaları yalanlıyor de çalışanlarının, mobil cihazdaki mikrofona erişim izni veren kullanıcıları dinlemiş olabileceğini reddetmiyor.

Facebook kullanıcılarından biri, “Telefonlarımızın bizi takip ettiğini düşünen benden başka birileri var mı? Örneğin, konuşmada söz ettiğim iki marka, şimdi Facebook hesabımdaki reklamda çıktı” diye yazdı.

​Bir diğer kullanıcı da, “Eminim, Facebook bizi dinliyor. Bugün uygulamayı sildim, artık beni takip edemeyeceksiniz” yorumunda bulundu.

Reddit sitesinde aktif olarak bir video tartışılıyor. Bu videoda, bir Facebook kullanıcısı, evde hiçbir zaman kedi beslemediğini ama Facebook uygulamasının yüklü olduğu telefonunun yanındayken kedi yemlerinden bahsetmesinden bir gün sonra sitenin ilgili reklamı sunmaya başladığını anlatıyor.

Bir diğer kullanıcı da, “Telefonumu İspanyolca yayın yapan radyonun yanına koyduktan sonra Facebook ve Instagram’da İspanyolca reklam çıkmaya başladı” diye anlattı.

Kullanıcılara göre, telefondaki ayarlarda mikrofona erişimi kapatmak sorunu çözmüyor. En sağlam yol telefondaki mikrofonu fiziksel olarak yok etmek. Bunu göze alamıyorsanız en iyi yöntem, kamera ve mikrofonu bantla kapatmak, tıpkı Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg’in yaptığı gibi.