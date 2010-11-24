-FACEBOOK KULLANICILARINA VİRÜS UYARISI ANKARA (A.A) - 24.11.2010 - İnternet güvenlik uzmanları, Facebook kullanıcılarının yüzde 20'sinin "haber kaynağı" bölümünde virüs içeren linklere maruz kaldıkları uyarısında bulundu. Bilişim güvenliği firması BitDefender uzmanları, yaptıkları inceleme sonucunda, Facebook kullanıcılarının yaklaşık yüzde 20'sinin haber kaynaklarında (news feeds) virüslü içerik tespit ettiklerini açıkladı. Uzmanlar, kullanıcıların bir haber kaynağındaki linki tıklayarak, virüslü programları bilgisayarlarına kurma riskiyle karşı karşıya bulunduklarını belirtti. Facebook yöneticileri de virüs içeren linkleri tespit etme ve kaldırma yönünde çalışmaları olduğunu bildirdi. Bu orana, sosyal ağ için yapılan "safego" adlı güvenlik uygulamasını kuran 14 bin Facebook kullanıcısından gelen verilerin analizi sonucunda ulaştığını açıklayan BitDefender firması, güvenlik uygulamasının hizmete girmesinden bu yana Facebook kullanıcılarının 17 milyon haber kaynağı yayınının incelendiğini kaydetti. Güvenlik şirketi, virüslerin çoğunlukla bağımsız programcılarca yazılan uygulamalarla geldiği ve virüsü kurmak için kullanıcıları ikna edecek hilelere sahip bulunduğu uyarısında bulundu. Anti-virüs yazılımı üreten Trend Micro firması da bilgisayar korsanlarının büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olmalarından ötürü Facebook ve Twitter gibi sosyal ağları hedeflemeye başladıklarını belirtti.