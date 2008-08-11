Facebook kullanıcılarına hacker tehdidi

Son yılların popüler sosyal platformlarından biri olan Facebook dahil, MySpace ve Bebo gibi sosyal ağ siteleri, kullanıcıların bu yoğun ilgisinden dolayı hacker'ların da uzun zamandır ilgisini çekiyordu. Güvenlik uzmanları ise artık bu sosyal ağlar üzerindeki potansiyel tehdidin hızla tırmandığının altını çizerek kullanıcıların daha fazla dikkatli olması gerektiğini açıkladı.



Hacker’lar nasıl çalışıyor?



Facebook'un geniş uygulama kütüphanesi oyunlar, testler ve benzeri pek çok programa ev sahipliği yaparken aynı zamanda hacker’ların geçiş kapısı da olabiliyor. Kim tarafından geliştirildiği bilinmeyen, güvensiz uygulamalar kullanıcıların kimlik bilgileri de dahil olmak üzere tüm kişisel detaylarını hacker’ların eline geçmesine yarayabiliyor.

Bu gibi uygulamaları hiç düşünmeden Facebook hesabına yükleyen bir kullanıcı, bunu arkadaşlarıyla da paylaşarak bu zararlı uygulamalayı birçok bilgisayara da bulaştırabiliyor.



Durum böylesine ciddi olunca bilgisayar güvenlik uzmanları Nathan Hamiel ve Shawn Moyer, Black Hat Güvenlik Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundular. Moyer'e göre hacker'ların Facebook'a saldırmak gibi bir niyetleri yok; asıl hedefleri Facebook kullanıcıları ve bu nedenle Facebook hesabına güvenilir olmayan hiçbir şeyi yüklememek gerekiyor.



Uzmanlar Facebook'ta arkadaş listesinde yer alan herhangi birinden gelen her linkin açılmaması gerektiğini ifade ederlerken, gerekmediği takdirde bilinmedik uygulamaların kurulmaması gerektiğini vurguladılar.

