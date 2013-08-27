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Bilim / Teknoloji

Facebook, kullanıcılarına 15'er dolar tazminat ödeyecek

Facebook'un yaklaşık 614 bin kullanıcısına ödeyeceği 20 milyon dolarlık tazminatın bir kısmı, mahremiyet haklarını savunun örgütler alacak

27 Ağustos 2013 22:38

Facebook, kişisel bilgilerini izinsiz olarak sitedeki "sponsorlu haberler" bölümününde kullandığı yaklaşık 614 bin kullanıcısına 15'er dolar tazminat ödeyecek.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, 150 milyona yakın Facebook kullanıcısının isimleri ve fotoğrafları "sponsorlu haberler"de kullanıldı.

Fakat, sadece bu yılın başlarında Facebook'un gönderdiği elektronik postaya yanıt verenler tazminat alacak.

Facebook'un ödeyeceği 20 milyon dolarlık tazminatın bir kısmı, mahremiyet haklarını savunun örgütler alacak.

Şirket anlaşmadan memnun olduğunu açıkladı.

2011'de beş Facebook kullanıcısı tarafından açılan davanın ardından Ameririka Birleşik Devletleri'ndeki mahkeme tazminat miktarını onayladı.

"Sponsorlu haberler", Facebook kullanıcılarının sayfalarında arkadaşlarının beğendiği ürünlerle ilgili reklamlardan oluşuyor.

 

'Reklamdan zarar görmediler'

 

Yargıç Richard Seeborg, kişi başına 15 doların büyük bir meblağ olmadığını fakat, Facebook'un yasaları "tartışmasız bir şekilde ihlal ettiğinin" de hükme bağlanmadığını söyledi.

Yargıç ayrıca başvuru sahiplerinin reklamdan zarar gördüklerini kanıtlayamadıklarını belirtti.

Mahkemeye göre Facebook, 150 milyon kişinin "beğenilerini" kullanarak yaklaşık 73 milyon dolar kar elde etti.

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