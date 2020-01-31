Facebook, Koronavirüs'le ilgili yanlış bilgilerle mücadele edecek

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Çin’deki yeni Koronavirüs salgınını 'uluslararası kamu sağlığı acil durumu' ilan ederek tüm ülkeleri hastalıkla ilgili söylenti ve yanlış bilgilerle mücadele etmeye çağırdı. Popüler sosyal ağlar Facebook ve Instagram’dan yapılan açıklamada, “Küresel veya yerel sağlık kuruluşlarının insanlara zarar verebileceğini düşündüğü ve insanların inanabileceği yanlış ifade ve komplo teorilerini kaldırmaya başlıyoruz” ifadeleri yer aldı.

Çin Makamları 31 Aralık 2019 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü’ne 2019-nCoV’ adı verilen Koronovirüs'ün Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edildiğini bildirdi. Salgın nedeniyle Çin'de 213 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 10 bin kişide de Koronavirüs tespit edildi.