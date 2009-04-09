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Dünya

Facebook 'kız tavlamak' için kurulmuş

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in hayatını anlatan kitapta siteyi "daha fazla kız tavlamak için" kurduğu yer alıyor.

09 Nisan 2009 03:00

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in hayatını anlatan kitapta siteyi "daha fazla kız tavlamak için" kurduğu yer alıyor.

Facebook'un kurucusu ve sahibi Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg'in hayatını ve Facebook'un nasıl kurulduğunu anlatan yeni bir kitapta 'Silikon Vadisi'nin genç dahisi için ilginç iddialarda bulunuldu.

Ben Mezrich'in yazdığı kitapta zuckerberg'in siteyi Harvard'daki gizli bir klübe üye olup "daha fazla kız tavlamak için" kurduğu iddia edildi. Ayrıca 24 yaşındaki Zuckerberg'in bugün kraliyet ailelerinin genç üyeleriyle lüks yatlarda gezdiği de ortaya çıktı.

Dünyanın en büyük internet sitelerinden biri haline gelen Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in Harvard Üniversitesi'nde okuduğu yıllarda sitenin ilk versiyonunu gizli bir klübe üye olmak ve öğrenci kızları bu siteden bulup tavlamak için kurduğu ortaya çıktı.

Zuckerberg'in yakın çevresiyle konuşarak hakkında bir kitap yazan Ben Mezrich'e göre Mark yakın arkadaşlarına "Şu site çalışır hale geldiğinde bütün kızlar elimizin altında olacak. Üstelik popülerliğim de artacak" diyordu.

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