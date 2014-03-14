Facebook, istihbarat servislerini Obama'ya şikayet etti

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, ABD Başkanı Barack Obama'yı arayarak istihbarat servislerinin dijital izleme faaliyetlerinden duyduğu rahatsızlığı ilettiğini açıkladı.

BBC'de çıkan habere göre, 29 yaşındaki Zuckerberg blogunda, ABD hükümetinin "internete tehdit değil, internetin destekçisi olması gerektiğini" söyledi.

Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu NSA'nın sahte bir Facebook sunucusunu "taklit ederek", izlemeye aldığı kişilerin bilgisayarlarına program yerleştirdiği öne sürülmüştü. NSA, bu iddianın doğru olmadığını öne sürmüştü.

Zuckerberg, Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri'nin internet casusluğu nedeniyle "çuvalladığını" söylemişti.

Şeffaflık çağrısı

Mark Zuckerberg yazısında, "Tam, gerçek bir reformun çok uzun zaman alacağı anlaşılıyor. ABD Hükümeti internet için bir tehdit olmamalı. Yaptıkları konusunda daha şeffaf olmaları gerekiyor. Yoksa insanlar en kötüsüne inanacaklar" dedi.

NSA'nın faaliyetleri geçen yıl, kurumun eski çalışanlarından Edward Snowden tarafından sızdırılmıştı.

Snowden'ın sızdırdığı belgelerde ABD'nin birçok ülkede elçiliklerinde ya da müttefiki olan ülkelerin elçiliklerinde kurduğu istasyonlarda yıllardır Almanya Başbakanı Angela Merkel'in cep telefonu dâhil her türlü elektronik iletişimi izlemeye aldığı belirtiliyor.

Snowden, bu ifşaatlardan sonra Haziran'da Rusya'ya kaçmıştı. Rusya Temmuz 2014'e kadar Snowden'a geçici sığınma hakkı tanıdı.

Söz konusu belgelerde, Amerikan istihbarat kurumlarının 9 dev teknoloji şirketi; Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, PalTalk, AOL, Skype, YouTube ve Apple'ın sunucularına "arka kapı" erişimi olduğu belirtiliyor.

Bu şirketler NSA'yla ilişkileri olmadığını açıkladılar.

Beyaz Saray Sözcüsü Caitlin Hayden Obama'nın Çarşamba günü "Amerikan istihbarat servislerinin faaliyetlerine ilişkin son iddialarla ilgili olarak" Zuckerberg'le konuştuğunu doğruladı ancak ayrıntı vermedi.