T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Facebook, istihbarat servislerini Obama'ya şikayet etti

Facebook, istihbarat servislerinin 'kendi ağları üzerinden izleme faaliyetleri yapıldığı' iddiaları üzerine Obama'ya şikayette bulundu

14 Mart 2014 13:53

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, ABD Başkanı Barack Obama'yı arayarak istihbarat servislerinin dijital izleme faaliyetlerinden duyduğu rahatsızlığı ilettiğini açıkladı.

BBC'de çıkan habere göre, 29 yaşındaki Zuckerberg blogunda, ABD hükümetinin "internete tehdit değil, internetin destekçisi olması gerektiğini" söyledi.

Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu NSA'nın sahte bir Facebook sunucusunu "taklit ederek", izlemeye aldığı kişilerin bilgisayarlarına program yerleştirdiği öne sürülmüştü. NSA, bu iddianın doğru olmadığını öne sürmüştü.

Zuckerberg, Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri'nin internet casusluğu nedeniyle "çuvalladığını" söylemişti.

 

Şeffaflık çağrısı

 

Mark Zuckerberg yazısında, "Tam, gerçek bir reformun çok uzun zaman alacağı anlaşılıyor. ABD Hükümeti internet için bir tehdit olmamalı. Yaptıkları konusunda daha şeffaf olmaları gerekiyor. Yoksa insanlar en kötüsüne inanacaklar" dedi.

NSA'nın faaliyetleri geçen yıl, kurumun eski çalışanlarından Edward Snowden tarafından sızdırılmıştı.

Snowden'ın sızdırdığı belgelerde ABD'nin birçok ülkede elçiliklerinde ya da müttefiki olan ülkelerin elçiliklerinde kurduğu istasyonlarda yıllardır Almanya Başbakanı Angela Merkel'in cep telefonu dâhil her türlü elektronik iletişimi izlemeye aldığı belirtiliyor.

Snowden, bu ifşaatlardan sonra Haziran'da Rusya'ya kaçmıştı. Rusya Temmuz 2014'e kadar Snowden'a geçici sığınma hakkı tanıdı.

Söz konusu belgelerde, Amerikan istihbarat kurumlarının 9 dev teknoloji şirketi; Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, PalTalk, AOL, Skype, YouTube ve Apple'ın sunucularına "arka kapı" erişimi olduğu belirtiliyor.

Bu şirketler NSA'yla ilişkileri olmadığını açıkladılar.

Beyaz Saray Sözcüsü Caitlin Hayden Obama'nın Çarşamba günü "Amerikan istihbarat servislerinin faaliyetlerine ilişkin son iddialarla ilgili olarak" Zuckerberg'le konuştuğunu doğruladı ancak ayrıntı vermedi.

ETİKETLER

abdfacebookistihbarat servisleriobamaabdşikayetizleme faaliyetlerinsaözgürlükinternet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24