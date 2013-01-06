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Dünya

Facebook hesabındaki paylaşıma 1.800 Euro ceza

Almanya'daki Facebook hesabı olan bir kişinin panosunda paylaştığı bir link pahalıya maloldu

06 Ocak 2013 18:02

Almanya'da bir Facebook kullanıcısına panosunda paylaştığı bir linkteki resim nedeniyle bin 800 Euro ceza verildi.

Ceza Facebook kullanıcıları arasında endişe yarattı. İlk kez yaşanan bu durumun emsal olacağını belirten hukukçular, benzer cezaların artacağı uyarısını yapıyor.

Almanya'daki Facebook hesabı olan bir kişinin panosunda paylaştığı bir link pahalıya maloldu.

Linkle beraber otomatik olarak ortaya çıkan ön izleme resminin telif ücretine tabi olması nedeniyle, Facebook kullanıcısına yaklaşık bin 800 Euro para cezası geldi.

Ceza Almanya'daki Facebook kullanıcıları arasında endişe yarattı. Cezayı normal bulan hukukçular, Facebook ve benzeri paylaşım sitelerindeki paylaşımlar konusunda herkesin dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.

 

İzinsiz kullanım cezası

 

Verilen bilgiye göre, Berlin'deki bir avukatlık bürosu serbest çalışan bir fotoğrafçının talebi üzerine, ticari amaçlı Facebook sayfası olan kişiye 1746,69 Euro para cezasını haber veren mektup gönderdi. Kullanıcının paylaştığı linkin yanında beliren küçük boyutlardaki resmin, başvuruyu yapan fotoğrafçıya ait olması nedeniyle, izinsiz kullanım cezaya neden oldu. Facebook kullanıcısından telif ve izinsiz kullanım için bin 200 Euro, avukat masrafı olarak da 546,6 Euro istendi.

 

Geçmişe dönük paylaşımları da kapsıyor

 

Hukukçular cezanın emsal olacağını belirterek, yakın zamanda bu tür cezalarda artış olacağını belirtiyor. Özellikle çocuklar ve gençlerin böyle sorunlarla karşılaşabileceği belirtilirken, ailelerin bu konuda çok dikkatli olması gerektiği kaydediliyor. Paylaşımı yapılan ön izleme resimli linklerin şu anda silinmiş olması da cezayı engelleyemiyor. İstenildiği takdirde arşiv sistemi üzerinden eski paylaşımlara da ulaşılabiliyor.

Uzmanlar bu yüzden, “Facebook sayfanızı sadece kendi arkadaşlarınızın görmesini sağlayın. Link paylaşımlarında ön izleme resimlerini kullanmayın. Yaptığınız paylaşımın telif haklarıyla ilgili bölümlerine dikkat edin. Link paylaşmak yerine, eğer varsa ilgili sayfadaki Facebook ya da diğer paylaşım siteleriyle ilgili bir 'Beğen' (Like) tuşunu kullanın" şeklinde uyarılarda bulunuyor.

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