Facebook hatası binlerce kullanıcıyı 'öldürdü'

Sosyal medya sitesi Facebook'ta ortaya çıkan sıradışı bir hata birçok kişinin profilinin ölmüş gibi anma sayfalarına dönüştürülmesine neden oldu.

Sitedeki teknik bir hata nedeniyle dün binlerce kişinin profili hala hayatta olmalarına karşın, yaşamlarını yitirmiş gibi anma sayfalarına dönüştürüldü.

Çok sayıda kullanıcı, arkadaş ve ailelerine ölmediklerini açıklamak için statü güncellemesi yazmak durumunda kaldı.

Facebook sözcüsü, "Bu durum, korkunç bir hatadan kaynaklandı ve bu hatayı gidermiş bulunuyoruz. Yaşananlardan dolayı üzgünüz" dedi.

Facebook'un hatası nedeniyle profili "anma sayfasına" dönüştürülenler arasında CEO'su Mark Zuckerberg de bulunuyor.

Hata sonucu sayfaya eklenen mesajda, "Mark'ı sevenlerin; onu hatırlamak ve anmak için tanıdıklarının yapacağı paylaşımlarda teselli bulacağını umuyoruz" denildi.

Birçok kullanıcı da sevdiklerine hala hayatta olduklarını bildirdikten sonra konuyla ilgili espri yapmadan duramadı.

New York Times yazarı Katie Rogers, "Facebook neden öldüğümü söylüyor" başlıklı yazısında, "Facebook, Amerikan tarihinin en uzun haftalarından birinin kapanışında üyelerine yaşamlarını yitirdiklerini bildirdi" dedi.