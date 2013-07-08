T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Facebook 'grafik araması' özelliğini güncelledi

Grafik araması özelliğinde ‘hayat kadınlarından hoşlanan evli çiftler’ veya ‘X adlı işyerinde ırkçı olanlar’ gibi aramalar yapıldığında en az 100 sonuç çıktığını belirtildi

08 Temmuz 2013 13:23

Facebook, Ocak ayında hayata geçen ancak kullanıcılarının ancak küçük bir kısmına ulaşabilen ‘Grafik Araması’ özelliğini güncelledi.

‘Kedi seven arkadaşlarım’ veya ‘Çin yemeği yiyebileceğim restoranlar’ gibi aramalarda spesifik kişi, mekan ve verileri sunan Grafik Araması, uzun süren test sürecinden dolayı 1.1 milyar kullanıcıya ulaşmakta çok kısıtlı kalmıştı.

Facebook, bugün itibariyle sayfalarının dil ayarı İngilizce olan kullanıcılarına ‘Graph Search’ hizmetini sunacaklarını açıkladı. Bazı kaynaklar ise hizmetin ilk olarak ABD'deki kullanıcılara sunulacağını belirtti.

 

Sorun çıkaran sorular

 

Facebook’un kullanıcıları daha fazla süre sayfada tutmak için hayata geçirdiği Graph Search, test sürecinde öncelikle mahremiyet konuların sıkıntılar yaşadı.

Hizmetin beta versiyonunu indiren ve insanların cinsel tercihleri gibi konularda arama yapan kullanıcılar, her türlü soruya cevap alabildiklerini fark etti.

Yahoo! News sitesinin haberine göre, bu konuda araştırma yapan actualfacebookgraphsearches.tumblr.com, ‘hayat kadınlarından hoşlanan evli çiftler’ veya ‘X adlı  işyerinde ırkçı olanlar’ gibi aramalar yapıldığında en az 100 sonuç çıktığını belirtti.

 

Google yine önde

 

Kullanıcıların sayfa ve yorum beğenilerinden paylaştıkları tüm içeriklere kadar kategorize ederek sonuçlar sunan Graph Search, istenmeyen ve yanlış anlaşılmalara yol açabilecek durumlar ortaya çıkmaması için güncellendi.

Facebook gizlilik ve  güvenlik direktörü Nicky Colaco, ‘gizlilik ayarlarında kötü sürprizleri engellemek için ek ayarlar sunacaklarını’ belirtti.

Mobilde büyük yatırımlar yapan Facebook, kullanıcı sayısını 1.1 milyara sabitlemiş olsa da kullanıcılarını sosyal ağda daha fazla vakit geçirmeye ikna edemiyor.

Araştırma şirketi eMarketer’ın verilerine göre, Google 2013’te ABD’deki dijital reklam harcamalarının yüzde 42’sinin gerçekleşeceği platform olacak. Facebook’un oranı ise sadece yüzde 7.

ETİKETLER

facebookgrafik aramaözellik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24