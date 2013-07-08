Facebook 'grafik araması' özelliğini güncelledi

Facebook, Ocak ayında hayata geçen ancak kullanıcılarının ancak küçük bir kısmına ulaşabilen ‘Grafik Araması’ özelliğini güncelledi.

‘Kedi seven arkadaşlarım’ veya ‘Çin yemeği yiyebileceğim restoranlar’ gibi aramalarda spesifik kişi, mekan ve verileri sunan Grafik Araması, uzun süren test sürecinden dolayı 1.1 milyar kullanıcıya ulaşmakta çok kısıtlı kalmıştı.

Facebook, bugün itibariyle sayfalarının dil ayarı İngilizce olan kullanıcılarına ‘Graph Search’ hizmetini sunacaklarını açıkladı. Bazı kaynaklar ise hizmetin ilk olarak ABD'deki kullanıcılara sunulacağını belirtti.

Sorun çıkaran sorular

Facebook’un kullanıcıları daha fazla süre sayfada tutmak için hayata geçirdiği Graph Search, test sürecinde öncelikle mahremiyet konuların sıkıntılar yaşadı.

Hizmetin beta versiyonunu indiren ve insanların cinsel tercihleri gibi konularda arama yapan kullanıcılar, her türlü soruya cevap alabildiklerini fark etti.

Yahoo! News sitesinin haberine göre, bu konuda araştırma yapan actualfacebookgraphsearches.tumblr.com, ‘hayat kadınlarından hoşlanan evli çiftler’ veya ‘X adlı işyerinde ırkçı olanlar’ gibi aramalar yapıldığında en az 100 sonuç çıktığını belirtti.

Google yine önde

Kullanıcıların sayfa ve yorum beğenilerinden paylaştıkları tüm içeriklere kadar kategorize ederek sonuçlar sunan Graph Search, istenmeyen ve yanlış anlaşılmalara yol açabilecek durumlar ortaya çıkmaması için güncellendi.

Facebook gizlilik ve güvenlik direktörü Nicky Colaco, ‘gizlilik ayarlarında kötü sürprizleri engellemek için ek ayarlar sunacaklarını’ belirtti.

Mobilde büyük yatırımlar yapan Facebook, kullanıcı sayısını 1.1 milyara sabitlemiş olsa da kullanıcılarını sosyal ağda daha fazla vakit geçirmeye ikna edemiyor.

Araştırma şirketi eMarketer’ın verilerine göre, Google 2013’te ABD’deki dijital reklam harcamalarının yüzde 42’sinin gerçekleşeceği platform olacak. Facebook’un oranı ise sadece yüzde 7.