Facebook, gizlilik politikasını oylamaya açtı

Facebook, gizlilik politikasında yaptığı en son değişikliklerin oylanması için kullanıcılarına bir hafta süre tanıdı. Kullanıcıların görüşlerini belirtebileceği oylama 10 Aralık’a kadar sürecek. Öne sürülen politikanın değiştirilmesi için, 300 milyon oy gerekiyor.



Facebook, gizlilik politikasında yapacağı değişiklikleri artık kullanıcıların oylamasına sunacak. Ancak 1 milyar üyesi olan sosyal medya ağındaki oylama bir hafta sürecek ve yapılmak istenen değişikliğin değiştirilmesi veya bloke edilmesi için 300 milyon oy gerekecek.

Facebook’un yapmak istediği yeni değişiklik, Veri Kullanımı Politikası ve Kullanıcı Hakları ve Sorumlulukları Beyanı ile ilgili. KFacebook kullanıcıların kendilerine mesaj gönderenleri kontrol etme seçeneklerini değiştirmek istiyor. Ayrıca, Veri Kullanımı Politikası’nda yapılacak değişiklikle Instagram gibi uygulamalarla Facebook’un bilgi paylaşmasını mümkün kılmak isteniyor.

Birçok kullanıcı ve sivil örgüt tarafından geçtiğimiz ay tepki gören yeni politika değişiklikleri, ABD’deki lectronic Frontier Foundation ve Center for Digital Democracy gibi internet özgürlüğü ve kullanıcıa haklarını savunan örgütler tarafından reddedildi. Facebook’a bir mektup gönderen iki örgüt, “Önerilen değişikliğin gizlilik konusundaki endişeleri artırdığını, yasalara aykırı gelebileceğini ve Facebook’un site yönetimi hakkında geçmişte sunduğu şartları ihlal edebileceğini” belirtti ve geri çekilmesi istendi.

Facebook’a yapılan uyarıda, değişikliğin ABD’nin düzenleyici kurumu Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ile olan anlaşmayı da ihlal edebileceği ifade edildi. Facebook ise üçüncü partilerle bilgi paylaşımı olması halinde, kullanıcıdan izin alınacağını ve bu konuda bilgilendirileceklerini ifade etti.



7 binden 300 milyona



Facebook, kullanıcı sayısının 175 milyon olduğu 2009 yılında, benzer bir durumla karşı karşıya kalmıştı. “Anında Kişiselleştirme” adı verilen uygulama, kullanıcıların bilgilerini üçüncü parti reklam veren şirketlerle paylaşıyordu. Büyük tepki toplayan uygulamaya karşı kısa sürede 20 bin mesaj toplandı. Aynı yıl oylama sistemini hayata geçiren Facebook, bu gelişme üzerine bu sistemi kaldırmayı düşünmüştü.

Facebook’ta bugün geçerli olan oylama sistemi, eski bir sistemin gelişmiş bir versiyonu. Oylama, Facebook’a entegre edilen üçüncü parti bir uygulama ile yapılıyor ve bağımsız gözlemciler tarafından denetleniyor. Geçmişte, bir değişiklik hakkında yapılacak 7 bin Facebook yorumu, site yönetiminin harekete geçmesini sağlıyordu. Bugün bu rakam 300 milyon.

10 Aralık’a kadar 300 milyon kişi yeni politika değişikliği hakkında Facebook üzerinden resmi yorum/tavsiye/görüşte bulunmazsa, değişiklikler hayata girecek. Kullanıcıların yüzde 30’unun oy kullanması düşük bir olasılık olarak görünürken, Facebook’un bugün video konferansla üyelerden gelecek soruları cevaplayacağı ifade edidi.