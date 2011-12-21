-Facebook gizlilik politikasında değişiklikler DUBLİN (A.A) - 21.12.2011 - Uluslararası merkezi Dublin'de bulunan sosyal paylaşım sitesi Facebook, İrlanda Veri Koruma Komisyonu'nun hazırladığı kapsamlı teftiş raporunun ardından, gizlilik politikasında önemli değişikler yapma sözü verdi. Facebook'un İrlanda ve Avrupa'daki veri koruma hukuku çerçevesinde genel olarak sorumluluklarını yerine getirdiği bildirilen raporda, milyonlarca kişinin kullandığı sosyal paylaşım ağının gizlilik politikası uygulamalarını ''en iyi'' hale getirmek için bir takım değişiklikler de önerildi. Kullanıcıların fotoğrafların etiketlenmesi üzerindeki kontrolü, kişisel bilgilerin reklam amaçlı kullanılması ve şeffaflık gibi konularda değişiklik önerilerinin yer aldığı raporda, sitedeki gizlilik politikası bilgilerinin daha anlaşılır olması da istendi. Gizlilik politikasında gerekli değişiklikleri yapmayı ve bu konuya öncelik vermeyi kabul eden Facebook'un 6 ay içinde, özellikle kullanıcılara kendi sayfaları üzerinde daha fazla kontrol yetkisi verecek adımları atması gerekiyor.