Facebook gazeteciliğe soyunuyor

Okuyucuların kaliteli ve doğru içerik arayışında olduğu, gazetecilerin de okuyucularla daha kuvvetli bağ kurmak istediği bir dönemde gazeteciliğe soyunan Facebook; haber teyidi yapacak, gazetecilere eğitim verecek ve yerel haberciliğe ağırlık verecek.

“Facebook Gazeteciliği Projesi” adı verilen yenilikle Facebook, kullanıcıları için anlık haberleri derlemeyi, ücretli yayın üyeliklerine ücretsiz deneme süreleri sunmayı ve gazeteciler için Facebook gazeteciliği üzerine eğitim programları vermeyi planlıyor.

Ücretsiz yazılım desteği de sunacak Facebook, gazetecilerin CrowdTangle üzerinden yeni trendlere, gönderilerine ilişkin istatistiklere, haber kaynakları benzeri verilere ulaşabilmesini sağlayacak.

İlk adımı Mayıs 2015'de 'Anlık Makaleler' ile atmıştı

Facebook gazetecilik alanında ilk adımı Mayıs 2015'de hizmete sunduğu “Anlık Makaleler” özelliği ile atmıştı.

Tanınmış medya kuruluşlarının haberlerine tıklayan kullanıcılar, 10 saniye boyunca, başka bir web sitesine yönlenmeyi beklemeden direkt uygulamanın üzerinden bir ara yüzle içeriğe ulaşabiliyorlar.

Bu özellik yayıncılar için avantajlıydı çünkü okuyucular bu haberlere daha çok tıklamaya başladılar. Ancak kullanıcıların medya kuruluşlarının internet sitelerindeki kendilerine özgü ara yüz yerine birbirine benzeyen Facebook arayüzü üzerinden içeriğe ulaşmaları okuyucuyla yayıncı arasındaki bağın zayıflamasına neden olabiliyor.

Facebook'un bu proje kapsamında hizmete sunacağı özellikler:

1. Yerel haberler: Yeni projede kişilerin yaşadığı bölgeden haberler, kullanıcıların haber akışlarında (news feed) yer alacak. Bu şekilde, yerelleşme ağının da güçlendirilmesi amaçlanıyor.

2. Abonelik deneme süreçleri: Facebook kişilerin takip ettiği kanallar aracılığıyla kullanıcılarına özel hikaye bütünleri oluşturmayı amaçlıyor. Bu sayede kişiler takip ettikleri kanallardan gelen birden fazla hikayeyi bir arada görebilecek. Kullanıcıların kanallara Facebook üzerinden abone olması için çalışmalar devam ederken bu ay deneme sürümleri gerçekleşecek.

3. Gazeteciler için Facebook araçlarını kullanma eğitimleri: Canlı yayın gibi araçları gazetecilere daha iyi tanıtmak için kurslar başlayacak.

4. First Draft Partner Network ile anlaşma: Birincil kaynakların habercilikte önemli bir rol üstlenmeye başladığı dönemde nasıl haber bulunacağı, teyit edileceği ve yayınlanacağı üzerine pratik ve etik bir yol sağlayıcı olan kurum ile Facebook birlikte çalışacak. Kaynakların sanal olarak haberleri teyit edebileceği kolektif bir platform üzerinde çalışılıyor.

5. Sahte haberleri önlemek için yeni araçlar: Geçtiğimiz ay doğruluğu teyit edilemeyen haberleri riskli içerik olarak göstermeye başlayan ve kullanıcılardan şikayet alan Facebook, sahte haberler için yeni önlemler alacak. Poynter’s International Fact Checking Code of Principles adıyla anılan prensipleri kabul etmiş üçüncü parti editöryel şirketlerle anlaşan Facebook sahte haberciliği bitirmek istiyor.

6. Haber okur yazarlığı üzerine kamusal açıklamalar