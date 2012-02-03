Facebook en yaşlı üyesini kaybetti

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Geçen yıl Facebook'a üye olan Lillian Lowe 104 yaşında öldü. Geçen yıl 103 yaşındayken Facebook'a üye olduğu haberinin basına yansıması ardından binlerce kişi Lowe'un sayfasını ziyaret etmiş, kendi sayfalarından linkler vermişlerdi.Emekli bir otel yöneticisi ve işkadını olan Lillian Lowe, ailesinin diğer üyeleriyle Facebook üzerinden bağlantı kurmak için bir iPad tablet bilgisayar kullanıyordu.1907 yılında doğan Lowe'un Facebook sayfasında çoğu aile üyelerinden oluşan 42 kişilik bir arkadaş listesi vardı.Geçen yıl Facebook'un yaşlı üyelerinden birisi olarak basının yoğun ilgisini çeken Lowe, haftada iki kez Facebook sayfasına bağlandığını bunun beynini çalıştırmaya yardımcı olduğunu söylemişti.Lowe Facebook'u ve bilgisayar dünyasını "Bunu çok seviyorum; çok heyecan verici. Yeni şeyler öğrenmek için harika bir yol" diye tanımlamıştı. "Ama bu aynı zamanda büyük bir zaman israfı" diyen Lowe "Bir bilgisayarla oynamak yerine yapmam gereken başka şeyler olduğuna eminim" demişti.Lillian Lowe, bu ay 105'inci doğumgününü kutlayacaktı.Ailesi, Lowe'un kısa bir hastalık döneminin ardından hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı.Lillian Lowe'dan önce Facebook'un en yaşlı kullanıcısı Ivy Bean'di. Bean geçen yıl Temmuz ayında 104 yaşında yaşamını yitirmişti. (BBC Türkçe)