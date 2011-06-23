Facebook davası kapandı!

T24- Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in eski üniversite arkadaşları, popüler sosyalleşme sitesi fikrini kendilerinden çalındığı iddiasıyla açtıkları davadan vazgeçtiler.









San Francisco federal mahkemesine verilen dilekçeyle, Harvard üniversitesinde okurken Zuckerberg gibi kürek şampiyonu olan Tyler ve Cameron Winklevoss adlı ikizler ile diğer oda arkadaşları Divy Narendra, Facebook'un kuruluşundaki rolleri için 65 milyon dolar verilmesini öngören anlaşmanın iptali için yüksek mahkemede temyiz davası açmaktan vazgeçtiklerini belirttiler.

Oscar adaylığı kazanan "Sosyal Ağ/The Social Network" filminde de bu konu ele alınmıştı. Filmde anlatıldığına göre, Winklevoss ikizler ve Narendra sosyal bir ağ kurmada yardım etmesi için 2003 sonunda Zuckerberg ile temasa geçmişlerdi. İkizler, Narendra ile Mark Zuckerberg'i, The Harvard Connection adını verdikleri bir sosyal paylaşım ağı oluşturmak için işe aldıklarını ve Facebook'un da kendi fikirleri üzerinden üretildiğini savunuyorlar.

İkizler 2008'de Mark Zuckerberg ile anlaşmaya vararak, 20 milyon doları nakit, 45 milyon doları da hisse senedi olmak üzere 65 milyon doları aşkın para almıştı.

Bundan sonra açtıkları davada ise Facebook'un her geçen gün değerine değer kattığını ve haklarının 65 milyon dolardan daha fazla olduğunu iddia etmişler, ancak San Francisco Mahkemesi ikizlerin aleyhine karar vererek, yeni bir dava açmalarını da engellemişti. Son bazı tahminlere göre, borsaya girmesi söz konusu olan internet sitesinin değeri 100 milyar doları aşıyor.