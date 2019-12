Facebook cezaevinden kurtardı!

ABD'nin New York kentinde, silahlı saldırıyla suçlanan ve cezaevine girme riskiyle karşılaşan bir kişi, sosyalleşme sitesi Facebook'a attığı mesaj sayesinde masum olduğunu kanıtladı.



New York Post gazetesinin haberine göre, 19 yaşındaki Rodney Bradford hakkında, 17 Ekim'de Brooklyn'de 2 kişiye silahla saldırdığı suçlamasıyla dava açıldı. Daha önce hırsızlık yaptığı belirtilen Bradford, 12 gündür New York'taki Rikers Island Cezaevi'nde gözaltındaydı.



Bradford'un avukatı, müvekillinin saldırıdan 1 dakika önce babasının evindeki bilgisayarı kullanarak Facebook üzerinden kız arkadaşına mesaj attığını kanıt olarak mahkemeye sundu. Bu mesajı ve diğer ifadeleri değerlendiren mahkeme, Bradford'u serbest bıraktı.



Brooklyn Savcılığı Sözcüsü Jonah Bruno, bu Facebook mesajının gencin serbest bırakılmasında belirleyici olduğunu doğruladı.



Bradford'un avukatı Robert Reuland da yaptığı açıklamada, ''Bu mesaj, müvekkilimin saldırı sırasında olay yerinde olmadığının somut kanıtıdır. Bu, internetteki sosyalleşme sitelerinin yaşamımızda ne denli önemli olduğunu gösteriyor'' dedi.



'Bu kadar çabuk bırakılması doğru değil'



New Yorklu hukuk profesörü Joseph A. Pollini ise sanığın bu kadar çabuk serbest bırakılmasının doğru olmadığını söyledi.



Pollini, New York Times'a yaptığı açıklamada, ''Facebook üzerinden birisinin hesabını kullanarak mesaj atmanız için yalnızca bir kullanıcı adı ve parolaya ihtiyacınız var'' dedi.