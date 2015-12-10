Facebook CEO'sundan Müslümanlara destek mesajı

Paris'de yaşanan terör saldırılarından sonra başlayan ve ABD'de 2016 Başkanlık Seçimleri'nde Cumhuriyetçi Parti'nin adaylarından Donald Trump'ın açıklamaları ile dünya genelinde artan İslam karşıtlığına karşı Mark Zuckerberg, "Şuan Müslümanlar diğer kişilerin yaptıkları şeyler yüzünden yargılanıyor." diyerek tepki gösterdi.

Çalışanlarına da seslenen Zuckerberg, "EğerFacebook'ta çalışan bir Müslümansanız, Facebook'un kurucusu olarak size güvenli ve barış dolu bir çevre oluşturmak için çabalayacağımı bilmenizi isterim." dedi.