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Bilim / Teknoloji

Facebook canlı yayın uygulaması başlattı

Yeni uygulama sayesinde kullanıcı, yayın sırasında, canlı izleyici ve katılan arkadaşlarının isim ve yorumlarını gerçek zamanlı olarak görebilecek

05 Aralık 2015 09:33

Dünya çapında yaklaşık 2 milyar kullanıcısı bulunan sosyal paylaşım sitesi Facebook, canlı yayın uygulaması başlattı. Şirket yeni uygulamayla ilgili bir duyuru yayınladı. Facebook duyurusunda, kullanıcılarının yaşamlarını görmelerini sağlayacak canlı video akışı ve kolaj resim hizmetini tanıttı.

Şirket, haber odası sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, "Artık Facebook üzerinden paylaştığınız fotoğraf ve videolara canlı video ve kolaj resimler sayesinde hayat verebilirsiniz. Bu uygulamayla arkadaşlarınız ve ailenizin sizinle aynı anı yaşamalarını hissetmelerine yardımcı olabilirsiniz" ifadesi kullanıldı.

Sosyal medya sitesi, geçen ağustos ayında sadece ünlüler için sunduğu bu hizmetten, bundan böyle her kullanıcının faydalanabileceğini açıkladı. Uygulama önce ABD'de, teknoloji firması Apple tarafından üretilen cep telefonu iPhone sahibi sınırlı sayıda kullanıcıyla başlayacak.

Yeni uygulama sayesinde kullanıcı, yayın sırasında, canlı izleyici ve katılan arkadaşlarının isim ve yorumlarını gerçek zamanlı olarak görebilecek. Yayını bitirdiğinde tüm etkileşimler diğer videolarda olduğu gibi zaman tünelinde kaydedilecek. Kullanıcılar, zaman tünelindekileri isterse silebilecek veya daha sonra arkadaşlarının izlemesi için saklayabilecek.

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