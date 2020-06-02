Facebook çalışanları, Zuckerberg'in Trump'ın açıklamalarına karşı adım atmamasına tepkili: Şiddetin övülmesine platform sunulmamalı

Facebook çalışanları, çalıştıkları platformun Twitter'ın yaptığı gibi ABD Başkanı Donald Trump'ın paylaşımlarını doğruluk süzgecinden geçirmemesine tepki gösterdi. Aynı zamanda Facebook kurucusu Mark Zuckerberg de Trump'ın George Floyd protestoları sırasında attığı "kışkırtıcı" paylaşımlarına yönelik adım atmamakla suçlanıyor.

Guardian'ın aktardığına göre, bazı üst düzey yöneticiler dahil Facebook'un her bölümünden çalışanlar, Zuckerberg'ün Trump'ın George Floyd protestolarında polisi eylemcilere karşı kışkırttığı belirtilen paylaşımına tepkisiz kalmasına öfkeli.

Pek çok Facebook çalışanı sosyal medyadan "Şiddet ve yanlış bilginin yayılmasına platform oluşturmak kabul edilemez. Mark'ın bu konudaki düşüncesine katılmıyorum" şeklinde mesajlar paylaştı.

Mark Zuckerberg, Twitter'ın Trump'ın "Yağma başlarsa silahlar ateşlenir" ifadelerini içeren mesajına şiddet uyarı işareti koymasını doğru bulmadığını söylemişti. Zuckerberg, Trump'ın sözlerinin rahatsız edici olmakla birlikte şiddetin övülmesine karşı kuralları ihlal etmediğini söylemişti.

Zuckerberg, "Başkan'ın söylediklerine şiddetle karşı çıkıyorum ama insanların buna kendileri karar vermesi gerektiğini düşünüyorum çünkü güçlü konumda olanların hesap verebilirliği ancak sözlerinin açığa çıkmasıyla olur" demişti.

The New York Times ve Verge, Facebook çalışanlarının sosyal medya paylaşımlarının yanısıra iç yazışmalarda da yönetimden rahatsızlıklarını ortaya koyduğu, Trump'ı kızdırmamak için özel çaba içinde davranıldığını düşündüğünü belirtti.