Facebook arama motoru Yandex'i bloke etti



Faebook, Rusya’nın Google’ı olarak bilinen ve arama motoru piyasasında giderek adını duyuran Yandex’e erişimi kesti. Teknoloji dünyasında şaşkınlık yaratan gelişmenin, Facebook tarafından kendi arama hizmetlerini korumak için alındığı düşünülüyor. Facebook böylece 24 saat içinde Twitter’ın Vine uygulaması da dahil iki hizmeti bloke etmiş oldu.

Rusya merkezli arama motoru Yandex, Facebook’tan yasak yedi. Apple cihazlarında kullanılan iOS işletim sistemi için henüz dün ‘Wonder’ adı verilen bir sosyal arama uygulaması sunan Yandex, Facebook’tan beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Yandex, Facebook’un iki hafta önce sunduğu ‘Grafik Araması’ hizmetinin aksine, Wonder’ın arama motorundan çok bir kişisel asistan olduğunu belirtti ancak boykot edilmekten kurtulamadı.

ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre, TechCrunch sitesinin verdiği habere göre, Wonder dün hayata geçmesinin birkaç saat ardından Facebook tarafından bloke edildi. Facebook’un sahip olduğu veriyi kullanmak konusundaki hassasiyeti ortaya koyan gelişmenin ardından, Yandex avukatları devreye girerek Wonder’a erişimin kesilmemesini istedi ancak karar değişmedi. Grafik Araması sayesinde 1 milyar kullanıcının oluşturduğu 1 trilyon bağlantı üzerinden her türlü aramanın yapılmasını mümkün kılan Facebook, Yandex ile aralarındaki politikanın belirlenmesi için Rus şirketle görüşeceklerini belirtti.

Wonder ne işe yarar?

Apple kullanıcılarının mobil cihazları üzerinden Facebook üzerinde kullanabilmeleri için geliştirilen Wonder, sadece 3 saat hayatta kalabildi. Uygulama, Instagram, Foursquare, Twitter ve Facebook üzerinde arama yapılmasını sağlıyordu. Tıpkı Facebook’un sunduğu Grafik Araması gibi, uygulamada “Arkadaşlarımın Çin yemeği yediği restoranlar neresi?” gibi esnek ve sınırsız arama yapılmasını sağlayan Wonder, hayata geçmeden Facebook’la ters düştü. Yandex, Wonder’ın Facebook tarafından yasaklanmasını engellemek için uygulamanın ‘sadece mekanlar, müzik ve haberler hakkında soru sorulduğu bir hizmet olduğunu’ ifade etti.

Yandex, yaptığı açıklamada, Facebook içinde bir arama motoru olmadıklarını, böylece sosyal medya ağının politikasını ihlal etmediklerini öne sürdü. Facebook, hiçbir üçüncü partiye izin vermeden, verilerinin bir arama motoru veya rehber aracılığıyla kullanılmasına izin vermiyor.

TechCrunh, her ne kadar Facebook içinde yasaklanmış olsa da, Yandex’in küresel alandaki arama motoru fonksiyonunun etkilenmeyeceğini de not düştü. Ayrıca, Wonder’ın Facebook’taki uygulama programlama arayüzlerinin hepsinin bloke edilmediğini ve kısıtlı olsa da uygulamayla sosyal medya ağında arama yapılabileceğini belirtti.

PCMag sitesine konuşan bir Yandex yetkilisi, ‘Facebook’la temasa geçerek uygulamanın neden yasaklandığını öğrenmeye çalıştıklarını ve durumun düzeltilmek için uğraştıklarını' söyledi. Wonder’ın web sitesinden sorumlu Stephanie Mlot, Facebook’a uygulama üzerinden girilmeye çalışıldığında bir hata mesajı aldıklarını söyledi.

Vıne da boykot yedi

Veri içeriğini korumak için rakiplerine göz açtırmayan Facebook, Wonder’ın yanı sıra, Twitter’ın gerçek zamanlı video paylaşım hizmeti Vine’ı da bloke etti.

Twitter’ın bu hafta açıkladığı Vine, kullanıcıların Twitter’da bulundukları yere ait 6 saniyelik video yayımlamasına imkan veriyor. Şu an sadece iOS kullanıcıları için kullanılabilir olan iOS, bedava ve henüz tweet’lerle entegre edilemiyor.

Twitter, hayata geçmesinin üzerinden 24 saat geçmeden Facebook tarafından bloke edilen uygulamanın diğer mobil işletim sistemlerine de uyumlu kılınacağını açıkladı.