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Dünya

Fabrikadaki gaz kaçağı 6 can aldı DUŞANBE (A.A)

24 Ağustos 2011 11:58

-Fabrikadaki gaz kaçağı 6 can aldı DUŞANBE (A.A) - 24.08.2011 - Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'deki bir deri fabrikasında meydana gelen gaz kaçağı sonucu 6 işçi, karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti, zehirlenen 4 işçi de hastaneye kaldırıldı. Tacikistan Acil Durumlar Komitesi basın servisinden yapılan açıklamada, Kuhandiz Deri Fabrikasındaki gaz kaçağının dün meydana geldiği belirtildi. Deri fabrikasında meydana gelen gaz kaçağı, Tacikistan'ın 20 yıl önce eski Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazanmasından bu yana ülkede meydana gelen en büyük endüstri kazası oldu.

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