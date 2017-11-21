Fabrikada şakalaşma kavgası cinayetle bitti

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de şekerleme fabrikasında çalışan işçi Mümin T. (31), şakalaşma yüzünden tartıştığı mesai arkadaşı Enes Ramazanoğlu\'nu (34) vücudunun 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü, bir arkadaşını da ağır yaraladı. Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, bu sabah Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde üzerinde bulunan bir şekerleme fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan Mümin T. ve Enes Ramazanoğlu, mesaiye başlamadan önce iddiaya göre, telefonda şakalaşma yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mümin T., üzerinde taşıdığı bıçakla Ramazanoğlu\'nu vücudunun 10 yerinden bıçakladı. Mümin T., kavgaya karışan diğer işçi Mehmet Ölçüm\'ü de sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı. Aldığı bıçak darbeleri ile kanlar içinde kalan Enes Ramazanoğlu, yaşamını yitirdi, Ölçüm ise hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli Mümin T., Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.