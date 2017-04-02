T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Fabrikada mermer bloklar arasında sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Fabrikada işçi olarak çalışan Fatih Demir ve Sinan Almacı, taşıyıcı kasnağın kırılması sonucu büyük boyutlardaki mermer blokların arasında sıkıştı

02 Nisan 2017 00:51

Sivas'ta çalıştıkları mermer fabrikasında, mermer bloklar arasında sıkışan 34 yaşındaki Fatih Demir ile 25 yaşındaki Sinan Almacı yaşamını yitirdi.

DHA'da yer alan habere göre, olay Sivas-Erzincan Karayolu üzerindeki, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir mermer fabrikasında sabahın erken saatlerinde meydana geldi. Fabrikada işçi olarak çalışan Fatih Demir ve Sinan Almacı, iddiaya göre taşıyıcı kasnağın kırılması sonucu büyük boyutlardaki mermer blokların arasında sıkıştı.

Diğer işçilerin durumu fark etmesi üzerine bulundukları yerden çıkarılan yaralılardan Fatih Demir Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, Sinan Almacı ise Numune Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan her iki işçi de yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas'ta mermer blokları arasında sıkışan işçiler Fatih Demir ile Sinan Almacı'nın hayatını kaybettiği kaza, fabrikanın güvenlik kameralarına yansıdı. Saat 05.32 sıralarında kaydedilen görüntülerde, mermer blokların taşınması sırasında devrilen bir bloğun, işçilerden birini sıkıştırdığı görülüyor. Diğer işçi de arkadaşına yardım etmek için araya giriyor. Bu sırada diğer bloklar peş peşe devrilip işçileri sıkıştırıyor.

Fatih Demir ile Sinan Almacı'nın sabah vardiyası değişimine gelen arkadaşları tarafından fark edilerek yaralı kurtarıldıkları, kaldırıldıkları hastanede mermerlerin oluşturduğu basınç nedeni ile oluşan iç kanama sonucu yaşamlarını yitirdikleri belirtildi.

İki işçiye Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde otopsi işlemi yapıldı. Bu sırada morg kapısında bekleyen yakınlarının büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

ETİKETLER

mermerişçifabrikaölüm

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24