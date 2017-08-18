Fabrika yangınında ölen işadamının cenaze namazı kılındı

Metin Faruk TAMER- Ahmet SOYDOĞAN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, iplik fabrikasının depo bölümünde çıkan yangından 70 saat sonra ceset parçalarına ulaşılan 63 yaşındaki Tuncay Kara\'nın cenaze namazı kılındı.

Sam Mahallesi\'nde bulunan iplik fabrikasının depo bölümünde geçen pazartesi günü saat 16.00\'da yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 12 saatte söndürülebildi. Fabrikanın yönetim kurulu başkanı Tuncay Kara\'nın ceset parçalarına, yangından 70 saat sonra ulaşılabildi. Evli ve 3 çocuk babası Kara\'nın kemik ve yanan doku parçaları, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ceset parçalarının kriminal incelemesi sürerken, Tuncay Kara\'nın bugün cenaze namazı kılındı.

Bahaeddin Nakıpoğlu Camisi\'nde Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazına Ak Parti Gaziantep milletvekilleri Ahmet Uzer ve Abdülkadir Yüksel, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adil Konukoğlu, Kara ailesi ve işadamları katıldı.

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