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Fabrika çatısından düşen işçi öldü

Mehmet YİRUN/MARMARA EREĞLİSİ (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, çalıştığı fabrikanın çatısında demir sac değiştirirken dengesini kaybedip düşen işçi Ali Doğan (42) hayatını kaybetti

04 Temmuz 2018 15:02

Mehmet YİRUN/MARMARA EREĞLİSİ (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, çalıştığı fabrikanın çatısında demir sac değiştirirken dengesini kaybedip düşen işçi Ali Doğan (42) hayatını kaybetti.
Marmara Ereğlisi\'nde özel şirkete ait demir üretim fabrikasında işçi olarak çalışan Ali Doğan, tesislerin çatısındaki demir sacları değiştirirken, dengesini kaybederek düştü. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Doğan\'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ve savcının incelemesinin ardından Doğan\'ın cesedi, Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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