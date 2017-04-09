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Spor

Fabri’den takım arkadaşına fırça!

Beşiktaş'ın kalecisi Fabri, ile Oğuzhan arasında gerginlik yaşandı

09 Nisan 2017 00:02

Trabzonspor-Beşiktaş maçında temponun yükseldiği anlarda gerilim de arttı. Kartal'ın kalecisi Fabri bir pozisyon sonrası kaptan Oğuzhan'a çıkıştı.

İlk yarısı yüksek tempoda oynanan Trabzonspor-Beşiktaş maçında büyük heyecan vardı. Tempo ve heyecan ile birlikte gerilimli dakikalar da vardı. Skor 1-1’e geldikten sonra iki takım da daha agresif oynamaya başlarken, futbolcuların sinirli tavırları da dikkat çekti.

O pozisyonların biri de 32. dakikada yaşadı. Trabzonspor’un Yusuf ile bulduğu pozisyonda gole izin vermeyen Fabri, kaptan Oğuzhan’ın hakem Ali Palabıyık’a itiraz ettiğini görünce kalesini terk etti.

İspanyol kaleci takım arkadaşının yanına kadar koşarak, itirazlarına son vermesini istedi.

 

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