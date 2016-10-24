Fabri kaleyi kapattı!

Şampiyonlar Ligi'nde Napoli karşısında kurtardığı penaltıyla taraftarının gönlünü kazanan Fabri, dün oynanan Antalyaspor maçında da kalesini gol yemeden korudu.
Tolga Zengin ile yıldızı barışmayan siyaz-beyazlı taraftarlar, sezon başından beri Fabri'ye şans verilmesini istiyordu. Son dönemde İspanyol kaleciye güvenen Şenol Güneş, Fabri'nin performansından memnun.
Napoli maçında kurtardığı penaltıdan sonra taraftarın Antalyaspor maçı öncesinde tribünlere çağırdığı Fabri, kırmızı-beyazlı ekibe karşı kalesini başarılı bir şekilde savundu ve gol yemedi.
İspanyol kaleci, ligde oynanan son 3 maçta da kalesini gole kapadı.